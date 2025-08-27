Олег Гончар

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) влаштував словесну перепалку в X із Біллом Хейні, батьком ексчемпіона світу Девіна Хейні (32-0, 15 КО), після коментаря про інцидент на реслінг-шоу, де син Ремпейджа Джексона напав на реслера та побив його до важкого стану.

Гарсія розкритикував подію, написавши:

«Це найгірше, що я бачив за хвилину. Бро, про що ти думав?». Раян Гарсія

Хейні відповів, порівнявши дії Гарсії з «стероїдною люттю» через його допінг-скандал після бою 20 квітня 2024 року.

Гарсія різко відреагував:

«Ти зі своїм сином – обоє с###и. Брехати, що я приймав стероїди, щоб перемогти Девіна – сумно. Я завдав йому шкоди, після якої він не повернеться». Раян Гарсія

У квітні 2024 року Гарсія переміг Девіна Хейні рішенням суддів, але результат анулювали через позитивний тест на остарін. Раяна відсторонили на рік, а промоутерська компанія Golden Boy виплатила компенсацію в розмірі $1,2 млн.

Нагадаємо, Гарсія раніше викликав на бій Теофімо Лопеса.

Також раніше Гарсія заявив, що готовий до реваншу з Роландо Ромеро.