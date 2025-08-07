Хейні – про бій з Норманом: «Не знаю жодного імені з його рекорду»
Титулований американець дуже високо задер голову
Девін Хейні / Фото - Sky Sports
Колишній абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні Девін Хейні (31-0, 15 КО) для The Ring поділився думками про майбутній поєдинок проти володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО).
«Я покажу тобі, що в цьому спорті є зовсім інші рівні. Ти виступав добре, але це зовсім інший рівень.
Він показував хороші виступи, але проти бійців, про яких ми ніколи не чули. Я не знаю жодного імені з його рекорду».
Нагадаємо, бій між Хейні та Норманом пройде 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді.
