Колишній абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні Девін Хейні (31-0, 15 КО) для The Ring поділився думками про майбутній поєдинок проти володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

«Я покажу тобі, що в цьому спорті є зовсім інші рівні. Ти виступав добре, але це зовсім інший рівень.

Він показував хороші виступи, але проти бійців, про яких ми ніколи не чули. Я не знаю жодного імені з його рекорду».