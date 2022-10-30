Шакур Стівенсон за підсумками бою з Ортісом назвав Ломаченка дуже повільним та старим
Хейні про оцінки в бою Ломаченко – Ортіс: «Це було обурливо»
Девін обурений суддею, який віддав Василю 9 раундів
30 жовтня 12:58
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) в Twitter розкритикував оцінки суддів в бою Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).
Найбільше невдоволення у Хейні викликала оцінка одного із суддів, який віддав Ломаченко 9 раундів з 12.
«О, 117:111 – це було обурливо!»
Також оцінки цього судді розкритикував чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Нагадаємо, Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів – 115:113, 116:112, 117:111.