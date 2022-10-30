«Велике спасибі Богу, Ісусу Христу, команді, батькові, менеджеру». Ломаченко про бій з Ортісом
Кроуфорд назвав божевіллям оцінку одного з суддів бою Ломаченко – Ортіс
Теренс вважає, що сутичка була ближче до нічиєї ніж з таким оцінками
30 жовтня 11:45
Теренс Кроуфорд / Фото: DAZN
Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд в Twitter розкритикував оцінку судді поєдинку українського легковаговика Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) і американського проспекту Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).
«117:111 це безумство, перший був досить близький до нічиєї».
Нагадаємо, раніше опублікували записки суддів за підсумками бою Ломаченко – Ортіс.
Відео повного бою Ломаченко – Ортіс.Відео кращих моментів бою Ломаченко – Ортіс.
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