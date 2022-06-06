Це мав отримати Ломаченко. Відомі гонорари Камбососа та Хейні за бій за звання абсолютного чемпіона
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Хоча на американця ще чекає реванш з Камбососом
10:28
Фото: Top Rank
Абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) заявив, що не зацікавлений в прохідних поєдинках:
Звісно, Ломаченко в мене на обрії. Як я казав, я поб'юся з будь-ким. Я справжній боєць, я битимуся з ким завгодно. Хто б це не був, вони всі у моєму списку цілей. Я топовий боксер і все ще націлений на найбільші поєдинки. Хто б не був наступним суперником, ми поговоримо про це з Бобом Арумом, а далі подивимося.
Нагадаємо, що у контракті Хейні з Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO) був передбачений реванш.
Коментарі 0