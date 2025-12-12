Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн в інтерв’ю iFL TV поділився очікуваннями щодо бою свого підопічного Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) з Джейком Полом (12-1, 7 КО).

«Джейк швидко відчує, що таке справжній рівень, сила й небезпека подібного поєдинку. Його жорстко нокаутують — питання лише в тому, наскільки сильно. Єдине, на що Пол може сподіватися, — щоб не пропустити надто чистий удар. Найкращий для нього сценарій — якось викрутитися й уникнути прямого влучання, адже артилерія з того боку буде справді важкою». Едді Хірн

Хірн додав, що ніхто не стримуватиметься: Джошуа вийде з найважчою артилерією, яка прилетить гостро, швидко та сильно — прямо в підборіддя. Промоутер упевнений, що якщо він влучить чисто, то Пол не підніметься.

Нагадаємо, що поєдинок Джошуа проти Пола відбудеться 19 грудня в Маямі.