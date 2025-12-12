Тренер колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа Тоні Сімс поділився думками про бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) з Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова тренера навів портал BoxingScene.

«Якщо поєдинок затягнеться довше ніж на один раунд, це вже сигнал, що щось пішло не так. Джейк Пол не здатен вистояти проти Джошуа навіть раунд, і якщо бій триватиме більше — для Ентоні це виглядатиме невдало. Уся історія крутиться навколо грошей.

Хіба що є один плюс: такі шоу привертають до боксу ширшу аудиторію, як це роблять ютуб-бійці та проєкти на кшталт Misfits. Фінансово бокс зараз на підйомі. І якщо це буде швидке, одностороннє знищення в першій трихвилинці — чому б не погодитися?».