Тренер натякнув, що або Джошуа нокаутує Пола в першому раунді, або бій договірний
Тренер Дюбуа вважає поєдинок одностороннім
близько 2 годин тому
Тренер колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа Тоні Сімс поділився думками про бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) з Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова тренера навів портал BoxingScene.
«Якщо поєдинок затягнеться довше ніж на один раунд, це вже сигнал, що щось пішло не так. Джейк Пол не здатен вистояти проти Джошуа навіть раунд, і якщо бій триватиме більше — для Ентоні це виглядатиме невдало. Уся історія крутиться навколо грошей.
Хіба що є один плюс: такі шоу привертають до боксу ширшу аудиторію, як це роблять ютуб-бійці та проєкти на кшталт Misfits. Фінансово бокс зараз на підйомі. І якщо це буде швидке, одностороннє знищення в першій трихвилинці — чому б не погодитися?».
За словами Сімса реванш Дюбуа — Джошуа можливий, якщо Ентоні легко впорається з Полом.
Нагадаємо, бій Джошуа — Пол відбудеться 19 грудня в Маямі.
Поділитись