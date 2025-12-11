Ф’юрі здивував прогнозом на бій Джошуа – Джейк Пол. Тайсон готовий поставити мільйон
«Циганський король» вірить у американського блогера
близько 1 години тому
Фото: Sky Sports
Колишній чемпіон світу Тайсон Фюрі (34-2-1, 24 KO) в інтерв’ю iFL TV поділився очікуваннями від поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола:
Джейк Пол струсне Джошуа, якщо вони поб'ються! 100%. Якщо вони поб'ються, я ставлю мільйон фунтів на Джейка Пола.
Netflix опублікували проморолик до бою Джошуа – Джейк Пол. Нагадаємо, що двобій відбудеться 19 грудня у Маямі.
Матеріали по темі
Чи допоможе команда Усика підготувати Джошуа до Ф’юрі? Відповідь з табору українця
близько 20 годин тому