«Все заради грошей». Тоні Белью – про абсурдність бою Джошуа – Пол
Британець розкритикував потенційний мегафайт
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью різко розкритикував ідею потенційного бою між Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова наводить Esports Insider.
На думку британця, такий поєдинок — не просто фарс, а реальна загроза для життя одного з учасників:
Ми серйозно називатимемо це боєм? Це абсолютно нерівне протистояння. Здоров’я Джейка Пола буде під серйозною загрозою. Я навіть не хочу це обговорювати.
Він також наголосив, що навіть якщо доведеться працювати на цьому шоу, то сприйматиме його як щось неприйнятне:
Це просто божевілля. Люди вмирають навіть у рівних поєдинках. А тут шанс Пола — один на сто. Все робиться заради грошей, слави, хайпу… Але яка користь від грошей, якщо ти ризикуєш життям?
Нагадаємо, Джошуа востаннє виходив у ринг у березні 2024 року.
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