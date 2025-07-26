Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью різко розкритикував ідею потенційного бою між Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова наводить Esports Insider.

На думку британця, такий поєдинок — не просто фарс, а реальна загроза для життя одного з учасників:

Ми серйозно називатимемо це боєм? Це абсолютно нерівне протистояння. Здоров’я Джейка Пола буде під серйозною загрозою. Я навіть не хочу це обговорювати. Тоні Белью

Він також наголосив, що навіть якщо доведеться працювати на цьому шоу, то сприйматиме його як щось неприйнятне:

Це просто божевілля. Люди вмирають навіть у рівних поєдинках. А тут шанс Пола — один на сто. Все робиться заради грошей, слави, хайпу… Але яка користь від грошей, якщо ти ризикуєш життям? Тоні Белью

Нагадаємо, Джошуа востаннє виходив у ринг у березні 2024 року.

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