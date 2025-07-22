«Якби Усику одну руку зв’язати…» Відомий тренер – про поєдинок українця з Джейком Полом
Лоївський не в захваті від такої ідеї
близько 2 годин тому
Фото: Daily Express
Відомий тренер Леонід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua висловився про потенційну дуель Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джейка Пола:
Навіть якби Усику одну руку зв’язати – другою він прибив би Пола ще в першому раунді. Все завершилося б тоді, коли сам Усик того забажає.
А якщо бій відбудеться за правилами ММА?
Я не знаю рівень Джейка Пола в ММА, але добре знаю клас в боксі Усика. Тут мій вибір очевидний.
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