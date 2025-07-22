Олег Шумейко

Відомий тренер Леонід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua висловився про потенційну дуель Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джейка Пола:

Навіть якби Усику одну руку зв’язати – другою він прибив би Пола ще в першому раунді. Все завершилося б тоді, коли сам Усик того забажає.

А якщо бій відбудеться за правилами ММА?

Я не знаю рівень Джейка Пола в ММА, але добре знаю клас в боксі Усика. Тут мій вибір очевидний.

Зірка НБА назвав Усика легендою.