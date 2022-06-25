Хирн: «Канело бажає відправити Головкіна на пенсію»

Промоутер заявив, що мексиканець хоче, щоб їх третій бій з казахстанським ветераном став останнім для GGG

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) хоче, щоб їх третій бій з володарем титулів WBA / IBF в середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO) став останнім для GGG.

Промоутера цитує ресурс boxing247.com:

«Протягом довгого часу між ними було так багато ворожнечі, що Сауль Альварес не хотів давати Геннадію Головкіну можливість через його слова і реакцію після поразки в їх другому поєдинку. Іноді ворожнеча може перешкодити проведенню бою. Тепер ми знаходимося в моменті, коли Головкін хоче спробувати здобути цю перемогу, а Канело бажає відправити його на пенсію. Він сам про це сказав. Канело заявив: «Я хочу закінчити його кар'єру, хочу прикінчити його 17 вересня». Незабаром ви і самі почуєте, як він це говорить. За цим боєм стоїть велика історія: два неймовірних поєдинки, 24 прекрасних раунду. 17 вересня ми почнемо 25-й раунд».

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T - Mobile Arena в Лас - Вегасі, США. уже відомі гонорари боксерів.