Хирн впевнений, що перемога над Усиком зробить Ф'юрі кращим в P4P

Едді визнав успіхи хлопця, якого так і не зміг підписати на контракт

Едді Хірн / Фото: Matchroom Boxing Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу IFLTV визнав, що перемога над чемпіоном світу за версіями WBO, WBA. IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) надасть власникові пояса WBC Тайсону Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) новий статус.

За словами Хірна, Ф'юрі стане кращим боксером незалежно від вагової категорії. Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповів, що за бій з Усик заробить в два рази більше ніж за поєдинок з Джошуа. Ф'юрі після перемоги над Усиком збирається дати українцеві реванш.



Карен Агабекян