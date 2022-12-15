Околі повідомив про припинення роботи з Хірном
Хирн впевнений, що перемога над Усиком зробить Ф'юрі кращим в P4P
Едді визнав успіхи хлопця, якого так і не зміг підписати на контракт
04:38
Едді Хірн / Фото: Matchroom Boxing
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу IFLTV визнав, що перемога над чемпіоном світу за версіями WBO, WBA. IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) надасть власникові пояса WBC Тайсону Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) новий статус.
За словами Хірна, Ф'юрі стане кращим боксером незалежно від вагової категорії.
Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповів, що за бій з Усик заробить в два рази більше ніж за поєдинок з Джошуа.
Ф'юрі після перемоги над Усиком збирається дати українцеві реванш.
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