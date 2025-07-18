Олімпійський чемпіон Парижа-2024 з боксу Олександр Хижняк поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Олександр Усик – герой нашої країни, зараз в центрі уваги всього світу. Я тут за запрошенням команди Олександра Усика – для того, щоб вболівати, підтримувати Олександра і, звичайно, мені приємно бути тут, як олімпійському чемпіону. Мені приємна увага до мене і дуже цікаво спостерігати за всім тим, що відбувається тут.

Олександр переможе на 100% у цьому поєдинку, я навіть ні на секунду не сумніваюсь в тому, що все обов'язково вийде. Я вже навіть на сьогоднішній пресконференції бачу перемогу Олександра.

Зараз я на тому етапі, коли розпочав повноцінні тренування після відновлення. З наступного року я сподіваюсь, що зможу вийти на професійний ринг, а також поєднувати з олімпійським рингом.

Я бачив і читав, що є бажання в багатьох відомих промоутерів підписати контракт, але зараз я тут з командою Олександра Усика, і можливо, в майбутньому ми будемо працювати разом. Так складаються всі обставини, що я поруч з ними, і мені цікаво. Хотілось би продовжувати разом працювати».