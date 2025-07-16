Михайло Цирук

Уже 19 липня Олександр Усик проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа. Увага української публіки традиційно зосереджена на нашому чемпіоні, однак сьогодні пропонуємо поговорити про суперника Усика.

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У свої 27 років Дюбуа вже пройшов солідний шлях у боксі, вартий того, аби його згадати. Тож зосередьмо трохи більше уваги на британському спортсменові, аби знати про нього трохи більше.

Ранній початок професійної карʼєри

Даніель Дюбуа - не єдиний професійний боксер у своїй родині. Його молодша сестра Керолайн також боксерка, і також дуже високого рівня. 24-річна дівчина є чемпіонкою Європи серед юніорів, переможницею Юнацьких олімпійських ігор, брала золото на молодіжному чемпіонаті Європи, а на професійному рингу здобувала пояс IBO в легкій вазі та титул тимчасової чемпіонки WBC в легкій вазі.

Втім, повернімося до Даніеля, адже наша розповідь саме про нього. Дюбуа почав займатися боксом з девʼяти років. У любительському боксі встиг провести 70 поєдинків, і виграв 65 з них. Він був головною надією Великої Британії на Олімпійських іграх-2020, однак так і не взяв у них участь, прийнявши пропозицію промоутера Френка Воррена розпочати професійну карʼєру вже у 19 років.

Я дуже хотів би виступити на Олімпійських іграх і поборотися за золото. Якби Олімпіада була наступного року. Але чекати чотири роки я не можу. Я знаю, що за чотири роки у професіоналах виросту як боксер набагато більше, ніж це було б у любителях. До 2020 року я планую стати чемпіоном світу серед професіоналів. Даніель Дюбуа

Професійна карʼєра Дюбуа розпочалася у квітні 2017 року з перемоги над співвітчизником Маркусом Келлі вже на 35 секунді поєдинку. Перші 15 боїв британця завершилися перемогами. У девʼятому з них, проти американця Кевіна Джонсона, сталася непересічна подія – поєдинок за участі Даніеля вперше, і наразі востаннє не завершився достроково.

Дюбуа переміг у 10-раундовому двобої за очками, і це єдиний з його 24 боїв, який глядачі мали змогу побачити до кінця. У решті випадків – нокаут: 21 раз його оформлював британський боксер, однак двічі був нокаутований і сам. Даніель Дюбуа справді має сталеві кулаки, і один його вдалий удар може вирішити все. Втім, наш Олександр Усик вміє розбиратися з такими суперниками. Нагоду переконатися в цьому уже мав і сам Дюбуа, і інший британський монстр з потужним ударом – Тайсон Фʼюрі.

Перші серйозні титули та поразка

У ювілейному десятому поєдинку Дюбуа здобув титул чемпіона Європи за версією WBO, перемігши румуна Развана Кожану. Далі були пояси WBO International, та WBC Silver, а от на перший по-справжньому серйозний трофей чемпіона світу довелося трохи зачекати.

Перед тим, як здобути його, Дюбуа зазнав першої в карʼєрі поразки. 28 листопада 2020 року Даніель зустрівся зі своїм співвітчизником Джо Джойсом (11–0). Серйозним фаворитом у цьому поєдинку вважався Дюбуа, однак в підсумку все склалося не так, як прогнозували букмекери.

Бій між двома перспективними британцями, які не зазнавали поразок у професійному боксі, проходив у доволі високому темпі та в напруженій боротьбі. Атаки Дюбуа виглядали небезпечно, однак Джойс добре працював ногами й демонстрував здатність тримати удар. Він більше й ефективніше діяв передньою рукою, і до шостого раунду ліве око Дюбуа майже повністю закрилося, що в підсумку й призвело до його поразки.

У десятому раунді Джойс влучив потужним джебом на зустріч, після чого Дюбуа, відійшовши, торкнувся травмованого ока, а потім опустився на коліно й не підвівся до завершення відліку рефері. На момент зупинки бою Дюбуа лідирував за записками двох суддів — 86–85 і 88–83, тоді як третій суддя віддавав перевагу Джойсу — 87–84. Після бою з’ясувалося, що, окрім перелому орбітальної кістки та пошкодження зорового нерва, у 23-річного Дюбуа також діагностували крововилив у сітківку ока.

Одразу після тієї поразки розлючений Даніель здобув перший титул чемпіона світу, нехай і тимчасовий. Нокаутувавши румуна Богдана Діну вже в другому раунді, він здобув вакантний пояс WBA. А вже за рік перетворив титул тимчасового чемпіона на регулярного, нокаутувавши американця Тревора Браяна у четвертому раунді.

У цей момент британець став обов'язковим претендентом для об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика, і після першого захисту титулу в протистоянні з представником ПАР Кевіном Лереною, де Дюбуа спочатку сам побував у нокдауні, але вже в третьому раунді нокаутував суперника, настав час для його першої зустрічі з українським чемпіоном.

Перша зустріч з Усиком

Різкий та динамічний українець став для Дюбуа справді нездоланною перешкодою. Перемога Усика нокаутом у девʼятому раунді була беззаперечною, проте у поєдинку у Вроцлаві не обійшлося без суперечливого епізоду, про який після бою говорили більше, ніж про поєдинок та його результат.

У пʼятому раунді британець завдав Усику потужного удару в район поясу, після чого Олександр упав на ринг. Суддя класифікував дію як нелегальний удар, і це дало українцю повні п’ять хвилин для реабілітації. У підсумку все завершилося добре для представника України, однак частина людей досі вважає ту перемогу несправедливою. Звісно, така думка не впливає абсолютно ні на що, однак так чи інакше підігріває градус майбутнього протистояння.

Другий пояс чемпіона світу, яскрава перемога над Джошуа та зірваний бій з Паркером

Після першого протистояння з Усиком Дюбуа встиг провести три поєдинки, і два з них були по-справжньому знаковими. У першому, проти хорвата Філіпа Хрговича, Даніель здобув пояс тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

А яскравий бій з Ентоні Джошуа, у якому Дюбуа захистив цей титул, став одним з найяскравіших моментів його карʼєри. В бою проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа з перших же хвилин пішов в атаку і вже в першому раунді надіслав суперника в нокдаун. З відчутною перевагою діючого чемпіона проходили і наступні раунди. В п'ятому раунді в атаці Джошуа Дюбуа завдав зустрічного удару, після якого Джошуа впав, довго не приходячи до тями.

Після цього Дюбуа мав захищати титул у протистоянні з новозеландцем Джозефом Паркером, але за два дні до бою змушений був знятися через проблеми зі здоров'ям. Даніель вибув через вірусну інфекцію, а його замінив конголезький суперважковаговик Мартін Баколе, який зазнав поразки нокаутом. IBF, у підсумку, залишила пояс за Дюбуа.

І ось, після майже двох років з моменту поразки у Вроцлаві, він знову зустрінеться з Олександром Усиком. Шалене бажання молодого боксера взяти реванш цілком можна зрозуміти. Мабуть, саме через нього й виникають всі ці гучні заяви, крики в обличчя Усику та інші вчинки, які свідчать, перш за все, про нерви й хвилювання.

Дюбуа буде явним аутсайдером поєдинку, однак шанси на успіх він все ж має. Боксер з таким неймовірним ударом має їх завжди, і один епізод здатен вирішити долю будь-якого бою на його користь. Та чи знайде британець цю нагоду у протистоянні з Олександром Усиком?

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

У матеріалі використані фото Getty Images