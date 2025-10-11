Менеджер Фундори розповів, коли його клієнт повернеться в ринг
У 2025 році фанати не побачать американця
11 хвилин тому
Себастьян Фундора / Фото - Yahoo
Самсон Левкович, менеджер чемпіона WBC у першій середній вазі американця Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO), для ESPN розповів, коли його клієнт повернеться в ринг.
«Фундора повернеться у січні 2026 року».
Себастьян травмував руку, тому його бій проти Кіта Турмана не відбудеться 25 жовтня.
Фундора та Турмaн мали очолити шоу PBC on Prime на арені MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі. Через це головна подія вечора, разом із титульним боєм між О’Шакі Фостером та Стівеном Фултоном, буде перенесена на іншу дату.
Представники PBC заявили, що сподіваються якомога швидше призначити нову дату.