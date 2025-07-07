Колишній чемпіон світу із України готовий провести бій проти Джейка Пола
Відомий ютубер входить у топ-15 рейтинга WBC
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для BLIK прокоментував можливий поєдинок проти популярного відеоблогера та боксера американця Джейка Пола (12-1, 7 КО).
«Звичайно, погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це еasy money. Але я в дива не вірю, тому цього не станеться.
Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетаєю – тому що вони не вміють робити промоушн і не зможуть продати ці бої. Та вони їх продадуть за великі гроші, бо навіть хейтери Пола прийдуть подивитися, як його поб’ють».
Нагадаємо, що WBA поставила Пола на 14-ту позицію рейтингу після його перемоги над колишнім чемпіоном у середній вазі Хуліо Сезарем Чавесом-молодшим. Тепер організація перегляне своє рішення.
38-річний Гвоздик останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши українця Ентоні Голловея.