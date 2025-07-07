Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для BLIK прокоментував можливий поєдинок проти популярного відеоблогера та боксера американця Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Звичайно, погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це еasy money. Але я в дива не вірю, тому цього не станеться.

Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетаєю – тому що вони не вміють робити промоушн і не зможуть продати ці бої. Та вони їх продадуть за великі гроші, бо навіть хейтери Пола прийдуть подивитися, як його поб’ють».