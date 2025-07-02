Володимир Кириченко

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для порталу LuckyPunch поділився думками про реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Ви добре знайомі з Олександром. Розкажіть, як Усик готується до таких важливих поєдинків та наскільки серйозно він підходить до цих боїв?

«Олександр готується до усіх поєдинків дуже серйозно. Це завжди довгий та важкий кемп, багато роботи на кондиції, витривалість та багато спарингів з різними партнерами».

Як вам теперішня форма Олександра Усика?

«На мою думку зараз Олександр комфортно почувається у надважкій вазі, він став більшим і при цьому не втратив своїх якостей у швидкості і пересуванні по рингу».

Що думаєте про останні бої Даніеля Дюбуа? Чи справді він дуже сильно додав?

«Дюбуа дійсно додав, але я не думаю що ми це помітимо у бою з Олександром, мені здається що свої нові «активи» Дюбуа зараз може круто використовувати проти великих, повільних надважковаговиків, але вони не спрацюють проти розумного та швидкого Олександра. Тому думаю ми побачимо бій, дуже схожий на перший».

Чи намагатиметься Дюбуа нокаутувати Усика та довести, що там був «чистий удар»?

«Це саме те що Дюбуа буде робити. Чи ви думаєте він спробує переграти Олександра?».

Якщо створювати рейтинг найкращих боксерів світу за весь час. На яке місце ви б поставили Усика?

«На сьогодні Олександр довів, що він номер 1 у світі. Казати за всі часи я братися не буду, тому що є багато факторів, які дуже важко співставити, кожен герой свого часу, але безумовно Олександр вписав своє імʼя в історію як один з найкращих».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

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