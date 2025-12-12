Ексчемпіон світу Джонні Нельсон висловився про роботу Джейка Пола у тренувальному таборі з топовими надважковаговиками напередодні двобою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Британця цитує vringe.com:

Не вірю, що Околі та інші влаштовують Джейку пекло під час спаринг сесій. Думаю, вони щадять його. У тому числі й Чарльз. Подобається вам це чи ні, але така робота цих чуваків – саме цим вони заробляють собі на життя. Тож зараз вони просто намагаються його чогось навчити. Якби вони були спарингерами в традиційному сенсі цього слова, їх би вже давно звільнили. Коли я боксував, то спаринери намагалися вбити тебе в рингу. Навряд чи у кемпі у Пола відбувається щось подібне.

Впевнений, що Чарльз підписав угоду про нерозголошення. І навряд чи його варто за це звинувачувати. Дон зараз вийшов на новий рівень після того, що він зробив з Дюбуа. Тому він отримує пропозиції від найвідоміших і найвідоміших постатей. Тому Пол і найняв його. Чарльз там у ролі найманця.