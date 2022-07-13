Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»

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Колишній чемпіон світу Серхіо Мора вважає, що через стиль володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) є незручним суперником для Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



У 32 роки Джошуа все ще молодий. Він не переніс фізичного побиття. Одного разу його побив Енді Руїс, але Усик не валяв, а перебоксував Джошуа, переміг його за очками. Усик підбив Ентоні око, але це не був фізичний бій. У кар'єрі Джошуа для нього ще багато чого залишається. Великі хлопці можуть довго битися, і поки у Джошуа є міць, він здатний битися до пізніх етапів своєї кар'єри. Просто стилістично Усик йому не підходить.