Гарсія: «Джошуа не думав про перемогу і не був готовий вигравати у Усика»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Мора навіть в разі поразки не ставить хрест на кар’єрі британця
11:55
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Серхіо Мора вважає, що через стиль володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) є незручним суперником для Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Буває, що стилістично деякі бійці просто прораховують тебе, і я думаю, що Усик прорахував Джошуа. Якщо цей поєдинок не закінчиться для Ентоні перемогою, то йому необхідно буде швидко повернутися, або він не встане в чергу претендентів. Йому треба буде побитися з наступним бійцем з цього списку.
У 32 роки Джошуа все ще молодий. Він не переніс фізичного побиття. Одного разу його побив Енді Руїс, але Усик не валяв, а перебоксував Джошуа, переміг його за очками. Усик підбив Ентоні око, але це не був фізичний бій. У кар'єрі Джошуа для нього ще багато чого залишається. Великі хлопці можуть довго битися, і поки у Джошуа є міць, він здатний битися до пізніх етапів своєї кар'єри. Просто стилістично Усик йому не підходить.
Тренер британця вважає, що в першому поєдинку AJ не був готовий перемагати.
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