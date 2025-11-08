Колишній суперник Ф’юрі та Джошуа нокаутував американця
Валлін достроково переміг Томаса у другому раунді
близько 2 годин тому
Фото: Boxing Scene
Відомий шведський надважковаговик Отто Валлін (28-3, 16 KO) закрив поразку від Дерека Чісори (36-13, 23 KO).
Хевівейтер у США провів поєдинок з місцевим бійцем Крісом Томасом (15-3-2, 10 KO). Боксер у другому раунді підловив суперника хуком зліва. Американець не зумів піднятися з канвасу за 10 секунд.
Леннокс Льюїс зізнався, чи варто Олександру Усику завершувати кар’єру.
Поділитись