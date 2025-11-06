Леннокс Льюїс відповів, чи варто Усику завершувати кар’єру
Британська легенда хоче, щоб українець пішов з боксу на вершині
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс в інтерв’ю Sky Sports дав свою відповідь, чи варто лідеру надважкої ваги Олександру Усику (24-0, 15 KO) завершувати кар’єру:
Коли хлопець йде на пенсію, це рішення насправді залежить від нього. Він має відчути цей поштовх, щоб захотіти завершити кар’єру. Але він може навчити багатьох молодих боксерів багатьом різним речам: відданості, наполегливій праці, жертві, бо я і сам через це пройшов. Тому я б порадив йому піти на пенсію в обраний ним час, але завершити на вершині. Прямо як я.
