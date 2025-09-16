Колишній чемпіон світу Хасім Рахман оцінив в інтерв’ю Boxing King Media гіпотетичний поєдинок Леннокса Льюїса та Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Так. Я просто думаю, що Леннокс добре тримав дистанцію, я говорю про Леннокса з Менні Стюардом, він був найкращим шахістом, він знав, як контролювати дистанцію, і його сила була неймовірною.

Я маю на увазі те, який він мав IQ на рингу, як він контролював ринг, його силу та його зріст, його дистанцію, він знав, як контролювати бій.