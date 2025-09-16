Колишній суперник Кличка назвав переможця поєдинок Усик – Леннокс Льюїс
Рахман ставить на свого колишнього опонента
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу Хасім Рахман оцінив в інтерв’ю Boxing King Media гіпотетичний поєдинок Леннокса Льюїса та Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Так. Я просто думаю, що Леннокс добре тримав дистанцію, я говорю про Леннокса з Менні Стюардом, він був найкращим шахістом, він знав, як контролювати дистанцію, і його сила була неймовірною.
Я маю на увазі те, який він мав IQ на рингу, як він контролював ринг, його силу та його зріст, його дистанцію, він знав, як контролювати бій.
Нагадаємо, що Усик втратив першу позицію у рейтингу P4P від The Ring.