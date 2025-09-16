Кроуфорд обійшов Усика в рейтингу P4P від The Ring
Американець вийшов на перше місце після перемоги над Саулем Альваресом, українець опустився на другу позицію
близько 1 години тому
Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) посів перше місце, випередивши українського абсолютного чемпіона у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Кроуфорд піднявся в рейтингу після того, як 14 вересня переміг Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) одноголосним рішенням суддів.
Канело опустився з восьмого на десяте місце в рейтингу.
Японець Наоя Іноуе опустився з другого на третє місце попри захист титулів у Наґої.
Рейтинг P4P від The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Дмитро Бівол
- Артур Бетербієв
- Джессі Родрігес
- Дзунто Накатані
- Шакур Стівенсон
- Давід Бенавідес
- Сауль Альварес