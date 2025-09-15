Усик зустрівся з легендарним боксером, через якого українець був близький до завершення кар’єри
Олександр та Руссо билися на двох Олімпіадах з різним результатом
Легендарний боксер-аматор Клементе Руссо у своєму Instagram виклав фото після зустрічі з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) на чемпіонаті світу-2025:
Спочатку суперник
Потім друг
Тепер я його!
Олександр Усик – велика людина, яка виграла все.
Відзначимо, що через італійця українець мало не пішов з боксу. Після поразки на Олімпійських іграх-2008 від Руссо Усик всерйоз задумувався про те, щоб повісити рукавички на цвях. Але батько переконав українця продовжувати і на Іграх-2012 Олександр у фіналі взяв у Клементе реванш.
