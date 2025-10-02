Колишній суперник Ломаченка: «Британський бокс переживає серйозну кризу»
Кролла стурбований станом справ
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom
Ексчемпіон світу Ентоні Кролла в інтерв’ю One on One Boxing висловився про стан справ у боксі у Великій Британії:
На мою думку, британський бокс зараз переживає серйозну кризу. Шоу в маленьких аренах фактично вбито через бої еліти в Саудівській Аравії, а кількість великих турнірів у Великій Британії скоротилася вдвічі, якщо не більше. Раніше ми отримували кілька шоу на місяць на (великих) платформах. Зараз я серйозно стурбований.
Нагадаємо, що Пітер Ф’юрі не вважає Олександра Усика найкращим боксером сучасності.
