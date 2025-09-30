Відомий тренер Пітер Ф’юрі в інтерв’ю iFL TV розповів, кого бачить на першому місці рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії:

Кроуфорд на вершині рейтингу P4P. Всі ці різні вагові категорії… У своєму дивізіоні Кроуфорд найкращий, чи не так?

Визначити найкращого боксера – це ж про твоїх суперників, чи не так? Рівень опозиції, яка була у тебе. Я думаю, що він має бути на вершині. Не гадаю, що хтось може щось сказати про його навички. Ніколи не виглядало так, що він може програти бій.

Подивіться на суперників Кроуфорда – це елітного рівня бійці. І Теренс завдяки навичкам робить так, що вони виглядаються посередньо. І щоб робити це, ти маєш бути чарівником.