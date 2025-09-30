Володимир Кириченко

Іспанський боксер першої середньої ваги Алехандро Мойя (22-2, 12 KO) для порталу LuckyPunch поділився думками про поєдинок за титул ІВО International у Києві з колишнім чемпіоном світу у напівсередньому дивізіоні Віктором Постолом (32-5, 12 KO).

Ти боксуватимеш за титул IBO International проти Віктора Постола. Чи вважаєш цей поєдинок найважливішим у своїй кар’єрі і чому?

«Так, безумовно. Якщо я виграю, потраплю в поле зору всього боксерського світу. Саме тому це наразі найважливіший бій у моїй кар’єрі».

Як оцінюєш кар’єру та боксерські навички Віктора Постола?

«Він – великий чемпіон, який зустрічався з елітою світового боксу. Вважаю його дуже розумним і досвідченим суперником».

Що тобі відомо про український бокс? Чи стежив за нашими боксерами?

«Так, я добре знаю, що в Україні дуже сильна школа аматорського боксу. Я фанат Усика та Ломаченка – вони справжні легенди».

Ти став одним із небагатьох іноземних боксерів, які погодилися приїхати в Україну. Чому зважився на цей крок?

«Тому що я довго чекав нагоди вийти проти топового суперника. Постол дав мені таку можливість, і я не міг її відхилити».

11 жовтня в Києві, у «Палаці спорту», відбудеться велике боксерське шоу. Чи доводилося тобі раніше брати участь у подібних заходах і як оцінюєш майбутній турнір?

«Я вже боксував на великих аренах в Іспанії та Белфасті, і знаю, що це завжди неймовірне видовище. Для мене велика честь очолити такий турнір у Києві».

Які твої очікування від бою з Віктором Постолом? Якою буде тактика?

«Моє головне очікування – принести перемогу Іспанії, хай що б не трапилося. А тактику я залишу для себе і своєї команди».

Нагадаємо, поєдинок між Постолом та Мойєю за титул IBO International відбудеться 11 жовтня 2025 року в Палаці спорту в Києві.