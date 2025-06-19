Усик назвав боксера, який може повторити його шлях
Українець бачить можливість у Опетая підкорити хевівейт
близько 1 години тому
Фото: K2 Promotions
Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) в інтерв’ю Boxing King Media висловився про чемпіона крузервейту Джея Опетаю (28-0, 22 KO):
Мені подобається цей хлопець. Великий спортсмен, чемпіон у крузервейті. Можливо, коли апетит стане сильнішим, з хорошими тренуваннями… Я думаю, що це можливо – апетит стане більшим, і він змінить категорію. Багато людей кажуть: «Гей, ти малий, бла-бла-бла». Окей, маленький, і що? Тільки твоє бажання, тільки твоє серце та мозок (є складовими).
Усик відповів на питання про своє «слабке місце».