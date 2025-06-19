Відомий менеджер: «Я можу уявити, що Усик піде на пенсію після бою з Дюбуа»
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близько 3 годин тому
Майк Борао, менеджер надважковаговика Френка Санчеса (25-1, 17 KO), поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Цитує Борао skysports.com.
«Усик досягнув усього, чого можна було досягти. Я можу уявити, що він піде на пенсію після наступного бою з Дюбуа, що робить бій Санчеса за титул претендента IBF надзвичайно важливим.
Френк отримав травму під час своєї єдиної поразки. Зараз він здоровий і стане першим кубинським чемпіоном у надважкій вазі».
Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.
Переможець бою між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою отримає статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким наразі володіє саме Дюбуа.