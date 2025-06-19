Майк Борао, менеджер надважковаговика Френка Санчеса (25-1, 17 KO), поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує Борао skysports.com.

«Усик досягнув усього, чого можна було досягти. Я можу уявити, що він піде на пенсію після наступного бою з Дюбуа, що робить бій Санчеса за титул претендента IBF надзвичайно важливим.

Френк отримав травму під час своєї єдиної поразки. Зараз він здоровий і стане першим кубинським чемпіоном у надважкій вазі».