Лапін пояснив відмову Усика від титулу WBO: «Щоб дати шанс молодим»
Директор розповів про благородні цілі Усика
близько 11 годин тому
Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (24-0, 15 КО), пояснив, чому чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі відмовився від поясу WBO. Слова Лапіна навів портал Proboxing-fans.com.
Сергій Лапін наголосив, що рішення Усика звільнити титул WBO було свідомим жестом на користь молодих бійців.
«Олександр звільнив пояс, щоб дати можливість молодим бійцям поборотися за нього. Побачимо, як розвиватимуться події далі. Фабіо Вордлі проти Мозеса Ітауми — це буде чудовий бій для обох, і буде цікаво подивитися, хто вийде переможцем».
Раніше WBO офіційно підтвердила отримання повідомлення від команди Усика про відмову від титулу. Тимчасовий чемпіон Фабіо Вордлі автоматично став повноцінним чемпіоном.