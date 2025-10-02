Колишній тренер Майка Тайсона відповів, чи може «Танк» нокаутувати Джейка Пола
Атлас вважає, що Девіс може змусити блогера танцювати
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Відомий американський тренер Тедді Атлас у своєму подкасті висловився про потенційне дострокове завершення поєдинку Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO) та Джейка Пола:
Жарти жартами, але якщо Джейку прилетить по підборіддю так, як Девіс може вдарити може вдарити, Пол може затанцювати, розумієте, що я маю на увазі? І не з власного бажання…
Нагадаємо, що бій Девіс – Джейк Пол відбудеться 14 листопада у Маямі, США.