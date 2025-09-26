Промоутер Джейка Пола Накіса Бідаріан висловився Sky Sports про потенційний бій підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) за правилами MMA:

Ми мали кілька розмов, усі були дуже позитивними. Все залежить від того, чи зійдуться графіки. Я думаю, що можливість є.

Джейк достатньо божевільний, щоб це зробити. Команда Усика, здається, дуже зацікавлена ​​в цьому. Тож справа лише в тому, щоб узгодити час, і я думаю, що зрештою це станеться.

Бій Пола проти Усика в ММА – це буде видовище, на яке зверне увагу весь світ. Тому ми завжди зацікавлені в таких можливостях.