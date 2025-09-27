Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший для Seconds Out поділився думками про поєдинок чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) проти популярного відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Якщо віддати належне «Танку», мені цікаво подивитися на показовий бій проти Джейка Пола, тому що я точно знаю: якщо вони б’ються серйозно, Девіс здатний на це.

Хоч він і невеликий, він здатний нокаутувати Джейка Пола, так само як Джейк Пол, напевно, може нокаутувати його, бо він значно більший».