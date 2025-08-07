Бенн вперше висловився після анонсу реваншу з Юбенком-молодшим
Конор впевнений у своїх силах
15 хвилин тому
Юбенк та Бенн / Фото - Sky Sports
Відомий британський проспект Конор Бенн (23-1, 14 KO) прокоментував оголошення свого реваншу зі співвітчизником чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (35-3, 25 КО).
«Я був готовий на вересень, але в листопаді буду ще більш готовий. До скорої зустрічі».
Нагадаємо, бій пройде 15 листопада на лондонському футбольному стадіоні Тоттенгем Готспур.
Попередня зустріч боксерів у квітні 2025 року завершилася перемогою Юбенка одностайним рішенням суддів (116-112). Той бій, що зібрав понад 65 тисяч уболівальників, став продовженням легендарного суперництва їхніх батьків — Кріса Юбенка-старшого та Найджела Бенна.