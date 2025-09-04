Олег Гончар

Тренер британського боксера першої середньої ваги Конора Бенна (23-1, 14 КО) Тоні Сімс поділився очікуваннями від реваншу свого підопічного проти чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО), повідомляє BoxingScene.

Сімс назвав перший бій між боксерами у 2022 році «фантастичним» і «боєм року» завдяки його видовищності та історичному контексту – їхні батьки, Нейджел Бенн і Кріс Юбенк-старший, також змагалися у легендарних поєдинках. Проте тренер вважає, що Бенн у першому бою занадто покладався на нокаут, що завадило йому перемогти.

«Конор знає, що він кращий боксер, ніж показав тоді. Я бачив його можливості в залі. Не впевнений, чи може Юбенк показати більше, ніж у тому бою. Цього разу Конор буде занадто сильним».

Нагадаємо, реванш Юбенк-молодший vs Бенн відбудеться -- оримав дату та місце проведення.