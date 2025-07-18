Олег Гончар

Президент Асоціації боксу України Андрій Котельник в інтерв’ю Sport-express.ua розповів, чому колишній чемпіон в трьох дивізіонах Василь Ломаченко не використав свій потенціал на 100%.

За словами Котельника, якби Ломаченко був американцем, він би досяг титулу абсолютного чемпіона світу, але через українське походження йому не дали повністю розкрити можливості.

Котельник наголосив, що Ломаченко заслуговував на звання абсолюта, адже був чемпіоном у трьох вагових категоріях і бився за об’єднання поясів, але не досяг мети.

Щодо завершення кар’єри Ломаченка, Котельник зазначив, що в 37 років у легкій вазі Ломаченку бракує мотивації для нових спроб об’єднати титули.

Також він підкреслив, що Василь не має про що шкодувати, адже його досягнення, зокрема титули WBA, WBO і WBC, зробили його легендою.

Нагадаємо, раніше Джейк Пол включив Кличка і Ломаченка до образу ідеального боксера.

Один із боксерів прагне поквитатися з Ломаченком за поразку.