Володимир Кириченко

Американський боксер напівлегкого дивізіону Гарі Расселл-молодший (31-2, 18 КО) для Boxing Scene розповів, яка поразка в карʼєрі турбує його найбільше.

«На мою думку, у мене лише одна поразка в кар’єрі – від Ломаченка. Я був зневоднений під час того бою. Мене дратує, що він завершив кар'єру. Якщо чесно, я б дуже хотів організувати спаринг. Навіть якщо він більше не хоче боксувати – просто щоб поставити крапку».

У 2014 році Ломаченко переміг Гері в бою за вакантний пояс чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі. Для Ломаченка це був третій бій на професійному рівні.

У 2022 році Расселл-молодший поступився Марку Магсайо.

Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.