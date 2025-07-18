Олег Гончар

Президент Асоціації боксу України Андрій Котельник в інтерв’ю Sport-express.ua поділився думкою про найкращого боксера України часів незалежності.

Котельник виділив Василя Ломаченка за його феноменальну майстерність у ринзі та боксерські якості. Водночас за результатами Котельник віддав перевагу Олександру Усику, який став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. Не обійшов увагою він і братів Кличків — Віталія та Володимира, які домінували в надважкій вазі протягом десяти років, утримуючи чемпіонські пояси.

По тому, що робив у ринзі Ломаченко і по його боксерським якостям, я поставлю його на перше місце. Але якщо брати по результатах, то, звичайно, я відзначу Усика. Братів Кличків теж, вони десять років тримали пояси. Важко їх порівнювати. Кожен був топом у свій час. Андрій Котельник

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