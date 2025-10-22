Олег Гончар

Колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк розповів порталу Sport.ua, що рухає українцем у професійному боксі.

За його словами, 38-річний Усик не шукає поєдинків заради слави чи визнання, оскільки вже досяг вершин. Натомість команда боксера зацікавлена у продовженні його виступів, адже це забезпечує їхні доходи.

«Усика ніщо не мотивує. Він сам казав, що дисципліна є його платформою успіху. Навряд чи Сашко шукає поєдинки. Йому вже точно вони не потрібні. А команді треба, щоб він знов і знов виходив на ринг, бо інакше лишаться без зарплати». Олександр Усик

Раніше Усик заявляв, що планує боксувати до 41 року, а його менеджер Сергій Лапін прогнозував ще п’ять поєдинків у кар’єрі.