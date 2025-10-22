Хей: «Можливо, Усик один з таких диваків, які просто продовжують»
Девід не хоче побачити, як вік переможе українця
22 хвилини тому
Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей висловився про потенційне протистояння Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Ітаума – це двадцятирічний боєць з величезним потенціалом, відмінною вибуховою вогневою міццю, важко б'є, хороші рефлекси, мало пропускає і стає тільки кращим. Зараз для Усика реально немає переваг битися проти такого молодого та неперевіреного бійця, який поки що не має флагманського імені. Він ще не мав можливості. Можливо, за кілька років він зробить це. Може, Мозес поб'є кількох бійців з топ-10, і якщо Усик все ще продовжуватиме кар'єру, тоді може бути великий бій. Але мені було б сумно побачити, як Усик програє комусь набагато молодший за себе через те, що він сповільнився, потенційно постарів. Хоча в крайньому бою проти Дюбуа він виглядав так само добре, як і завжди. Його темп був відмінним, у нього був відмінний таймінг, рефлекси – все виглядало краще, ніж будь-коли раніше. Тож, можливо, він один з таких диваків, які просто продовжують.
Нагадаємо, що Усик відмовився від ідеї піти з боксу після наступного поєдинку.
Поділитись