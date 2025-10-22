У команді Усика оцінили реальність третього поєдинку з Ф’юрі
Клімас вважає, що з Тайсоном ні у чому не можна бути впевненим
близько 2 годин тому
Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Егіс Клімас оцінив ймовірність проведення третього поєдинку з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Нам потрібно побачити ситуацію, що є. Він уже двічі виграв у Ф'юрі. А фани цього хочуть? Це питання не до мене. Це питання буде до фанів. Чи зможуть вони викупити стадіон? Ми не знаємо. Тайсон Ф'юрі сказав, що хоче битися, але чи реально він хоче битися? Мій хлопець готовий, він тренується, ніколи не казав, що завершив кар'єру. З Тайсоном ти ніколи не знаєш. Він може завершити кар'єру, а потім повернутися. Він захоче битися знову, а потім, наступного дня, він не хоче битися. Ми реально не знаємо. Ми продовжуватимемо, але з тим, що буде точно і що буде реально.
Нагадаємо, що Усик відмовився від ідеї піти з боксу після наступного поєдинку.