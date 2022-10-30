Ортіс: «Як тільки я засмучу Ломаченка, ми проведемо бій з Хейні»
Повне відео поєдинку Ломаченко – Ортіс
Українець провів важкий бій в США
30 жовтня 09:24
Василь Ломаченко, Джемейн Ортіс / Фото: twitter
Представляємо повне відео поєдинку колишнього чемпіона світу в трьох дивізіонах 34-річного українця Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) і американського 26-річного проспекта Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).
Нагадаємо, Ломаченко виграв у Ортіса одноголосним рішенням суддів. Бій виявився найважчим для українця після Теофімо Лопеса.
Також в рамках шоу Ломаченко – Ортіс свою сьому перемогу в профі-боксі здобув онук Мухаммеда Алі.
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