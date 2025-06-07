Володимир Кириченко

Володар титулу за версією WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для FightHype.com прокоментував свій майбутній поєдинок проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

«Це буде важке випробування для обох сторін. У нього будуть свої труднощі. У мене будуть свої труднощі. У цьому і полягає суть великих боїв. Хто подолає ці труднощі і хто скористається помилками суперника. Я буду готовий і добре підготуюсь. Я дуже схвильований і з нетерпінням чекаю на бій».

Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, який відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США), розділив ринг з представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим (115-113, 115-113).

Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скулла. В результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

Мегафайт між Кроуфордом та Канело пройде 12 вересня на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.