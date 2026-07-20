Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявив, що дав би реванш Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO), якби ця умова була передбачена в контракті.

У вересні минулого року Кроуфорд переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Після бою Канело почав говорити про реванш, але Кроуфорд вирішив завершити кар'єру.

За словами Теренса, другий поєдинок проти Канело ніколи не входив у його плани. Цитує Кроуфорда boxingnewsonline.net.

«Реванш із Канело не мав значення. У контракті не було пункту про реванш. Якби він був передбачений у контракті, я б дотримався свого слова».

Нагадаємо, Канело прагне отримати реванш проти Кроуфорда.