Кроуфорд розповів, за якої умови він би погодився на реванш з Альваресом
Зірковий американець дав чітку відповідь
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявив, що дав би реванш Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO), якби ця умова була передбачена в контракті.
У вересні минулого року Кроуфорд переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Після бою Канело почав говорити про реванш, але Кроуфорд вирішив завершити кар'єру.
За словами Теренса, другий поєдинок проти Канело ніколи не входив у його плани. Цитує Кроуфорда boxingnewsonline.net.
«Реванш із Канело не мав значення. У контракті не було пункту про реванш. Якби він був передбачений у контракті, я б дотримався свого слова».
Нагадаємо, Канело прагне отримати реванш проти Кроуфорда.