Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) для Boxing News 24 заявив, що хоче провести реванш проти «ексабсолюта» у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) до завершення кар’єри.

«Я маю надію, що цей бій відбудеться знову. Думаю, це було б чудово й для вболівальників, правда? Для всіх. Це буде великий бій. Сподіваюся, що отримаю свій реванш».

Канело поступився Кроуфорду у грудні 2025 року й втратив усі свої пояси у другій середній вазі. Натомість після поєдинку Теренс оголосив про завершення кар’єри.

Нагадаємо, Альварес проведе наступний бій проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі. Повідомлялося, що поєдинок перенесуть з 12 вересня на кінець жовтня.