«Це брехня»: Кроуфорд заперечив, що Макгрегор пропонував йому 200 мільйонів доларів за два бої
Ексабсолютний чемпіон світу спростував чутки про фінансову пропозицію
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд назвав неправдивими слова ексчемпіона UFC Конора Макгрегора. Раніше ірландець стверджував, що пропонував американському боксеру 200 мільйонів доларів за два поєдинки — за правилами ММА та боксу.
В інтерв'ю на YouTube-каналі журналіста Аріеля Хельвані Кроуфорд підтвердив факт попередніх перемовин, проте заперечив озвучену Макгрегором суму гонорару.
Це брехня. Не було жодної пропозиції на 200 мільйонів доларів. Ми зідзвонювалися по відеозв'язку, вони пропонували мені ідею цих боїв, там був і Конор. Я відповів: «Ні, мене ти ногами бити не будеш, Коноре». Але ніхто не казав: «Ось тобі 200 мільйонів доларів, ви поб'єтеся за правилами бокса та ММА». Цього не було. Якби мені тоді запропонували це, я б погодився. Чому ні? Проте зараз мені це вже не потрібно. Але тоді це була б хороша угода.
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