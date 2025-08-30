Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) відреагував на спаринги Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) з Джароном Еннісом (34-0, 30 KO) напередодні мегафайту суперзірок. Слова аамериканця наводить secondsout.com:

Ти б'єшся з найкращим бійцем у світі, тож краще стався до цього серйозно. Це показує, наскільки серйозно він до мене ставиться і наскільки він мене поважає.

Якби я ні з ким не бився, або якби я був занадто малим, або якби я був усім тим, ким мене називають усі ЗМІ, тоді йому б не потрібні були ці хлопці, щоб підготуватися до бою зі мною.

Йому не потрібна була б вся допомога, яку він отримує, але я радий, що він отримує її, бо після 13 вересня не буде жодних виправдань.