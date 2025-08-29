Розьє розповів, чому Альварес спарингує з Еннісом перед боєм з Кроуфордом
Тренер вважає, що робота з Еннісом та Ернандесом допоможе Канело підготуватися
близько 2 годин тому
Американський тренер Андре Розьє поділився з YSM Sports Media думками про рішення абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) запросити до табору Джарона Енніса та Йоенлі Ернандеса перед боєм із Теренсом Кроуфордом, запланованим на 13 вересня.
Розьє вважає, що це стратегічний хід, оскільки спаринг-партнери схожі на Теренса.
«Енніс амбідекстер, як і Кроуфорд. Це може лише допомогти Канело. А ще в нього є Йоенлі Ернандес, який теж амбідекстер».
Тренер наголосив, що Канело має перевагу завдяки своєму досвіду в цій вазі та розмірам, називаючи це розумним кроком.
«Це дуже розумний крок — привести когось, хто переходить зі стійки шульги на правшу».
