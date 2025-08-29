Один з найскладніших суперників Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) у кар’єрі Ерісландо Лара (31-3-3, 19 KO) висловився FightHype.com про бій Канело з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).

Я бачу це як цікавий бій 50 на 50. Я відчуваю, що Канело зараз дуже сильний, і я хочу побачити, як Кроуфорд впорається з його силою, особливо в ранніх раундах. І що станеться далі.

Я пам'ятаю бій з Канело (11 років) тому. Пам'ятаю, я дуже добре використовував свої ноги. Поки Кроуфорд використовує свої ноги і не дозволяє Канело бити себе по руках, у нього є дуже хороші шанси на перемогу.