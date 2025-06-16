Кридвник Камбососа кинув виклик Хейні на бій
Американець окрилений перемогою над колишнім абсолютом
близько 2 годин тому
Чемпіон світу за версією IBF у першій напівсередній вазі американець Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) заявив, що хоче провести поєдинок проти свого зіркового співвітчизника Девіна Хейні (32-0, 15 KO).
Після дострокової перемоги над Джорджем Камбососом (22-4, 10 КО) Гітчінс кинув виклик колишньому чемпіону двох вагових категорій. Цитує Річардсона boxing247.com.
«Я хочу великі бої. Після мого останнього поєдинку я одразу ж викликав Теофімо Лопеса. Безумовно, у нього є інші плани, тому я не знаю, що буде далі. Але дивлячись у камеру, я скажу: Девін Хейні, йди на х*р, давай битися. Девін Хейні буде наступним. На х*р Девіна і Білла Хейні».
Нагадаємо, що 14 червня Гітчінс переміг Камбососа технічним нокаутом у восьмому раунді.